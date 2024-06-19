Відповідну інформацію повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко. Водночас він вказав, що заходи контролю на пунктах пропуску відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства.
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QR-код тепер дійсний на кордоні
Андрій Демченко вказав, що Міноборони анонсувало можливість оформлення військово-облікового документу в електронній формі з використанням мобільного додатку.
Рішення щодо пропуску осіб прийматимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону.
Це стосується й наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я. Нагадаємо, з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян,
– вказав Демченко.
Прикордонники наполегливо радять уважно перевірити інформацію у документах, зокрема й у електронній формі. У разі необхідності задля виявлення підроблених документів прикордонники можуть перевірити дані з військово-облікових документів через систему "Оберіг". У випадку невідповідності особі можуть відмовити у виїзді з України.
Електронний військовий квиток
- Нагадаємо, що QR-код та цифровий документ доступний у Резерв+ з 18 червня. Він має таку ж силу як паперовий. Тепер його можна показувати для перевірки правоохоронним органам та ТЦК.
- Щоб отримати електронний військово-обліковий документ потрібно авторизуватись у застосунку Резерв+ та оновити дані щодо себе. Потім на сторінці з військово-обліковими даними користувача з'явиться вкладка "завантажити PDF": потрібно натиснути на неї, тоді на екрані з'явиться електронна версія військового квитка.
- Водночас перевірте, чи встановлена у вас остання версія Резерв+ – якщо ні, то документ не з'явиться.