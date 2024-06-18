Як отримати військовий квиток, чи потрібно носити з собою паперову версію та інші важливі нюанси, які варто знати – розповідає 24 Канал.
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Юридична сила електронного документа
Відтепер електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, що і паперовий.
Зауважимо, що впродовж місяця відколи Резерв+ з'явився, від 18 травня до 18 червня, через програму можна було лише оновлювати військово-облікові дані. Фактично, документ у застосунку не мав юридичної сили, працівники ТЦК не брали його до уваги.
Та, від сьогодні, електронний військово-обліковий документ має юридичну силу, а тому його можна показувати для перевірки правоохоронним органам та ТЦК.
За відчуттями ніби разом з командою запускаємо майбутнє. Електронний військово-обліковий документ вже доступний в Резерв+ – цифровізація невідворотна,
– прокоментувала сьогоднішні нововведення заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.
Тож, відповідь на питання, чи потрібно із собою носити паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво, відповідаємо – ні. Достатньо згенерованого QR-коду у застосунку Резерв+.
Крім того, через застосунок можна повідомляти, що дані громадянина не знайдемо, а військовим здійснювати процедуру зняття з обліку.
Як отримати військовий документ у Резерв+
Щоб отримати електронний військово-обліковий документ потрібно авторизуватись у застосунку Резерв+ та оновити дані щодо себе.
Потім в додатку на сторінці з військово-обліковими даними користувача з'явиться вкладка "завантажити PDF": потрібно натиснути на неї, тоді на екрані з'явиться електронна версія військового квитка.
Там будуть вказані військово-облікова спеціальність користувача, його персональні дані, чи перебуває він на обліку та інше. Там також буде зазначено, чи проходили ви ВЛК.
Найголовніше – на сторінці буде згенеровано унікальний QR-код.
Відеоінструкцію, як отримати документ:
Чому може бути недоступним військовий документ у Резерв+
QR-код наразі з'явився не у всіх користувачів застосунку Резерв+. Однак, у Міноборони пояснили, що невдовзі абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації цього документа.
"Це ефект поступової доступності застосунку в маркетах. Абсолютно всі користувачі отримають цей доступ. Це буде здійснюватися декількома хвилями. Слідкуйте за цими оновленнями. Буквально упродовж кількох днів абсолютно всі 176 країн і Україна будуть мати доступ до застосунку", – повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
Що робити військовим на фронті, якщо у Резерв+ вони "у розшуку"
Статус "у розшуку" у мобільному застосунку Резерв+ зазвичай присвоюють тим, хто порушив правила військового обліку. У перші дні функціонування застосунку цей статус міг помилково зазначатись.
У Міноборони повідомляли, що виправили помилку, через яку у застосунку Резерв+ деякі громадяни мали статус "у розшуку" – він безпідставно відображався у понад 700 тисяч українців.
Якщо цей статус усе ще вказано у вашому профілі – є сенс звернутися до ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку.
Проте, якщо користувач є дійсним військовослужбовцем, то такий його статус однозначно є помилкою. Команда мобільного застосунку Резерв+ налагоджує взаємодію між реєстрами, щоб усі військові були виключені з обліку.
Функціонал "Я військовослужбовець, але досі на обліку"
Разом із запуском QR-коду, Міноборони додали нову функцію у застосунку Резерв+, яка допоможе військовослужбовцям виправити помилку, якщо їхній статус у застосунку показує, що вони досі на обліку.
"Ми запустили додатковий функціонал, окрім генерації QR-коду було запущено функцію "Я військовослужбовець, але досі на обліку". Військові, які бачать, що вони досі на обліку, подають електронний запит та уточнюють, що вони вже є військовослужбовцями і цей статус ТЦК та СП виправлять, через запит у відповідну військову частину про факт про прийняття людиною обов’язку щодо військової служби", – розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
До теми Що робити, якщо у Резерв+ отримали сповіщення "у розшуку"
Виправлення даних у Резерв+
Також тепер у Резерв+ доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:
- Я військовослужбовець, але досі на обліку – для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг".
- Дані не знайдено – для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.
Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.
Раніше, щоб виправити ці дані чоловіки мали прибути з документами в ТЦК.
Оновлення даних військовозобов'язаних: актуально
- Резерв+ – простий і зручний інструмент для оновлення військово-облікових даних, що можна зробити також і через ТЦК і ЦНАП. За останніми даними, ним скористалися вже понад 1,5 мільйона громадян.
- Резерв+ доступний і для тих, хто наразі мешкає за кордоном.
- У Міноборони кажуть, що через мобільний додаток повістки не розсилатимуть. Роботу над цим функціоналом начебто навіть не ведуть.
- До 16 липня усі військовозобов'язані українці зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАПі або Резерв+.