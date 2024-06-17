Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що через Резерв+ оновили дані найбільше чоловіків призовного віку. За її словами, найменше військовозобов'язаних оновили дані через Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Що відомо про оновлення даних через Резерв+

Резерв+ залишається найзручнішим способом оновлення даних. Вже 1,5 мільйона громадян оновили дані через мобільний застосунок,

– заявила заступниця Рустема Умєрова.

За її словами, серед користувачів застосунку є 210 000 військовозобов'язаних жінок.

Найактивніше оновлюють дані за кордоном у:

Польщі,

Німеччині,

Чехії,

Канаді,

США.

Катерина Черногоренко заявила, що дані також оновили:

через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) – понад 233 000 українців,

через ТЦК та СП – 208 тисяч громадян України.

Посадовиця вкотре нагадала, що оновити дані треба до 16 липня. Через застосунок це можна зробити, завантаживши його в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.

До речі, раніше понад 700 тисяч українців після оновлення даних через Резерв+ отримали сповіщення про те, що перебувають в розшуку. Тоді заступниця міністра оборони пояснила, що це помилка. Щоб її виправити:

треба прийти в ТЦК та СП;

чекати, якщо немає можливості відвідати Територіальний центр.

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