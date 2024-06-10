Про це в інтерв'ю заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський. Водночас у Міноборони напередодні, 9 червня, заявляли, що у застосунку Резерв+ можуть ввести повістки на військово-лікарську комісію для "обмежено придатних".

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Веніславський розповів, чи будуть повістки в Резерв+

Веніславський наголосив, що питання електронних повісток розглядали ще під час роботи над новим законопроєктом про мобілізацію. Тоді було ухвалено рішення, що їх вводити не будуть.

Це питання ми обговорювали й дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде,

– пояснив Веніславський.

Він також додав, що у законі про мобілізацію не регламентували можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому, як наголосив Веніславський, з погляду закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна.

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Зверніть увагу! В Україні скасували статус "обмежено придатний" з 1 червня. У майбутньому громадяни, які мали його, зможуть отримати направлення на ВЛК.

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