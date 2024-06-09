Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розвінчала 5 міфів щодо застосунку Резерв+.

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Міф 1. Резерв+ не має правового статусу, не згадується в законодавстві

Посадовиця наголосила, що електронний кабінет військовозобов'язаного реалізований у форматі застосунку.

Функціонування Резерв+ регулюється постановою Кабінету Міністрів від 10 травня 2024 року й наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов'язаного.

Міф 2. Застосунок некоректно працює, бо відображає неправильні дані

Резерв+ підтягує дані з реєстру "Оберіг", в якому є помилки через людський фактор. Однак, Міноборони планує запустити можливість повідомити про проблему прямо в застосунку. Громадяни зможуть робити це онлайн і запускати процес актуалізації.

Завдяки застосунку ми виявили проблему — в "безпідставному" розшуку було 710 000 громадян. Ми усунули ці неточності — і громадяни отримали email та push-повідомлення про те, що тепер в застосунку відображається оновлений статус,

– наголосила Черногоренко.

Міф 3. Скріни з витоком даних військовозобов'язаних вже в мережі. Невже злили дані?

Заступниця міністра заявила, що це фейкова інформація та ворожа ІПСО.

Міноборони здійснило перевірку і з'ясувало, що громадяни, дані яких нібито гуляють мережею, ніколи не авторизувались у Резерв+. Витік у будь-якому разі є неможливим. Резерв+ лише підтягує дані з реєстру військовозобов'язаних "Оберіг",

– підкреслила посадовиця.

Також додала, що в реєстрі не збирається інформація щодо військових частин і актуального звання військових. Це реєстр військовозобов'язаних, призовників та резервістів. До нього неможливо отримати доступ через інтернет. Тільки через захищені канали.

Міф 4. Застосунок створено за бюджетні кошти

Черногоренко зазначила, що фінансування здійснювалося без залучення державних коштів. Пояснила, що Міноборони отримало програмне забезпечення за договором благодійної пожертви від неприбуткової організації.

Міф 5. Громадяни не зможуть довести, що оновили дані в Резерв+

Після оновлення даних інформація одразу потрапляє до реєстру "Оберіг".

"А 18 червня у застосунку з'явиться електронний військово-обліковий документ, чинність якого можна буде перевіряти через QR-код. Для цього ТЦК чи поліції не потрібні зчитувачі, перевірити дійсність коду можна буде прямо через сканер QR-коду в застосунку", – сказала заступниця міністра.

Зверніть увагу! В Україні скасували статус "обмежено придатний". У майбутньому громадяни, які мали його, зможуть отримати в Резерв+ направлення на ВЛК.