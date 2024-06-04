Це уточнив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Передусім речник наголосив, що той факт, що людина оновила свої облікові дані через застосунок Резерв+, свідчить про виконання нею норми закону, що набула чинності з 18 травня.

Особа може бути в розшуку

Водночас, як зауважив Лазуткін, така особа може бути у розшуку через порушення правил військового обліку і в таку разі вона може бути направлена на ВЛК.

Щодо того, чи можуть вручити повістку на вулиці тим, хто оновив дані через Резерв+ та показав це представникам ТЦК, Лазуткін відповів, що повістку все одно можуть вручити.

Повістку дійсно можуть вручити на вулиці. Якщо людина оновила свої дані через Резерв+, вона виконала норму закону, яка набула чинності з 18 травня 2024 року. Але вона дійсно може бути у розшуку через порушення правил військового обліку і вона може також бути направлена на ВЛК, може бути запрошена на ВЛК для уточнень даних. Це може відбутися,

– заявив Лазуткін.

Зауважте. Омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, що юридично застосунок Резерв+ дає можливість оновити військово-облікові дані. Тобто, людина не підпадає під адміністративний штраф.

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