Это уточнил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Прежде всего представитель отметил, что тот факт, что человек обновил свои учетные данные через приложение Резерв+, свидетельствует о выполнении им нормы закона, вступившей в силу с 18 мая.

Лицо может быть в розыске

В то же время, как отметил Лазуткин, такое лицо может быть в розыске из-за нарушения правил воинского учета и в таком случае оно может быть направлено на ВВК.

Относительно того, могут ли вручить повестку на улице тем, кто обновил данные через Резерв+ и показал это представителям ТЦК, Лазуткин ответил, что повестку все равно могут вручить.

Повестку действительно могут вручить на улице. Если человек обновил свои данные через Резерв+, он выполнил норму закона, которая вступила в силу с 18 мая 2024 года. Но он действительно может быть в розыске из-за нарушения правил воинского учета и он может также быть направлен на ВВК, может быть приглашен на ВВК для уточнений данных. Это может произойти,

– заявил Лазуткин.

Заметьте. Омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, что юридически приложение Резерв+ дает возможность обновить военно-учетные данные. То есть, человек не подпадает под административный штраф.

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