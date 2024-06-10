Об этом в интервью заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский. В то же время в Минобороны накануне, 9 июня, заявляли, что в приложении Резерв+ могут ввести повестки на военно-врачебную комиссию для "ограниченно годных".

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Вениславский рассказал, будут ли повестки в Резерв+

Вениславский отметил, что вопрос электронных повесток рассматривали еще во время работы над новым законопроектом о мобилизации. Тогда было принято решение, что их вводить не будут.

Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусная – электронных повесток через электронные кабинеты не будет,

– объяснил Вениславский.

Он также добавил, что в законе о мобилизации не регламентировали возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК. Поэтому, как отметил Вениславский, с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя.

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Обратите внимание! В Украине отменили статус "ограниченно годный" с 1 июня. В будущем граждане, которые имели его, смогут получить направление на ВВК.

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