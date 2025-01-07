По данным Deep State, российские оккупанты фиксируются в разных точках Торецка, в частности, на его северо-западных окраинах в частном секторе, передает 24 Канал.

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Плохая погода и плотная застройка играют на руку оккупантам

Враг использует тактику продвижения малыми группами пехоты. Захватчики, которым удается выжить после активного применения дронов и сбросов со стороны Сил Обороны, накапливаются и закрепляются на занятых позициях. "Плотная застройка способствует этому, а также частично погода, из-за которой трудно осуществлять полеты дронами для поражения и аэроразведки", – отмечают эксперты.

Также происходит плотный контакт между подразделениями СОУ и противника. Спецназовцы постоянно проводят зачистки зданий, где засел противник.

Враг осуществляет штурмовые действия почти по всему городу. Наиболее насыщенные боями: Центр, микрорайон "Забалка", шахта "Центральная", а также северо-западные окраины.

Также россияне пытаются идти в штурмы в сторону Леонидовки и Щербиновки. Но эти попытки завершаются для врага неудачей, поскольку подразделения Сил Обороны успешно еще на подходе уничтожают оккупантов. "Это тот случай, когда ситуация в данном районе контролируемая и заранее продуманная", – отметили в Deep State. Там прогнозируют, что учитывая последние события, серая зона в городе увеличится.

От Торецка остались одни руины: смотрите видео

К слову, в ВСУ опровергли полный захват Курахово, о чем заявили россияне.