За даними Deep State, російські окупанти фіксуються в різних точках Торецька, зокрема, на його північно-західних околицях в приватному секторі, передає 24 Канал.

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Погана погода і щільна забудова грають на руку окупантам

Ворог надалі використовує тактику просування малими групами піхоти. Загарбники, яким вдається вижити після активного застосування дронів та скидів з боку Сил Оборони, накопичуються і закріпляються на зайнятих позиціях. "Щільна забудова сприяє цьому, а також частково погода, через яку важко здійснювати польоти дронами для ураження та аеророзвідки", – зазначають експерти.

Також відбувається щільний контакт між підрозділами СОУ та противника. Спецпризначенці постійно проводять зачистки будівель, де засів противник.

Наразі ворог здійснює штурмові дії майже по всьому місту. Найбільш насичені боями: Центр, мікрорайон "Забалка", шахта "Центральна", а також північно-західні околиці.

Також росіяни намагаються йти у штурми в бік Леонідівки та Щербинівки. Але ці спроби завершуються для ворога невдачею, оскільки підрозділи Сил Оборони успішно ще на підході знищують окупантів. "Це той випадок, коли ситуація в даному районі контрольована і заздалегідь продумана", – зауважили у Deep State. Там прогнозують, що з огляду на останні події, сіра зона в місті збільшиться.

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До слова, у ЗСУ спростували повне захоплення Курахового, про що заявили росіяни.