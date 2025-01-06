Об этом сообщает польский ресурс Defence24, передает 24 Канал. Российская оборонная промышленность не может изготовить достаточное количество новых самолетов для замены.

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В каком состоянии авиационный потенциал России

В то время как американские боевые самолеты создавались с расчетом 6 – 8 тысяч часов в воздухе (сейчас реализуются программы, направленные на увеличение этого срока до 12 тысяч часов и более), советские, а впоследствии и российские самолеты были рассчитаны на 4 (МиГ-29) или 5 тысяч (Су-27) часов полета.

Лишь около 340-360 боевых самолетов (Су-30, Су-34, Су-35, Су-57) можно считать относительно современными и прежде всего новыми – то есть произведенными после 2010 года. В случае возможной агрессии против НАТО в будущем только этот кластер и некоторые другие стратегические бомбардировщики смогут быть эффективно использованными в бою.

Майкл Бонерт, который давал оценку для Defense News и RAND, подсчитал, что только из-за эксплуатационного износа в 2024 году россиянам придется снять с вооружения около 60 боевых самолетов. И это без учета сбитых и уничтоженных украинской стороной.

Какие проблемы имеет Россия в производстве самолетов

В то же время в 2022 году оборонная промышленность России поставила на вооружение 27 новых боевых самолетов, в 2023 году – 24 единицы, а по итогам 2024 года – показатель сократился уже до 23 единиц.

Эти данные свидетельствуют о том, что Россия не только не смогла увеличить свои скромные мощности по производству самолетов, но и, похоже, слабеет. Это может быть связано с тем, что производство самолетов значительно сложнее, чем изготовление танков или боевых машин пехоты, и требует большого количества современных компонентов. Многие из них в России уже в дефиците или импортируются контрабандой по чрезвычайно высоким ценам.

Defence24 отмечает низкий уровень технической культуры в России (обслуживание по календарю, а не по состоянию), нехватку ресурсов для надлежащего обслуживания самолетов, коррупцию и плохую инфраструктуру, из-за чего самолеты держат под открытым небом, а не в ангарах с кондиционерами.

К слову, в ночь на 5 января дроны, вероятно, атаковали российский военный аэродром в Миллерово Ростовской области. Но авиационный эксперт Богдан Долинце предположил, что боевая авиация может не лететь на отдаленные аэродромы и экономить ресурсы, осуществляя там только технические посадки для перезарядки.