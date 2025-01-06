Про це повідомляє польський ресурс Defence24, передає 24 Канал. Російська оборонна промисловість не може виготовити достатню кількість нових літаків для заміни.

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У якому стані авіаційний потенціал Росії

У той час як американські бойові літаки будувалися з розрахунком 6 – 8 тисяч годин у повітрі (зараз реалізуються програми, спрямовані на збільшення цього терміну до 12 тисяч годин і більше), радянські, а згодом і російські літаки були розраховані на 4 (МіГ-29) або 5 тисяч (Су-27) годин польоту.

Лише близько 340-360 бойових літаків (Су-30, Су-34, Су-35, Су-57) можна вважати відносно сучасними й насамперед новими – тобто виробленими після 2010 року. У разі можливої агресії проти НАТО в майбутньому тільки цей кластер і деякі інші стратегічні бомбардувальники зможуть бути ефективно використаними в бою.

Майкл Бонерт, який давав оцінку для Defense News та RAND, підрахував, що лише через експлуатаційний знос у 2024 році росіянам доведеться зняти з озброєння близько 60 бойових літаків. І це без урахування збитих і знищених українською стороною.

Які проблеми має Росія у виробництві літаків

Водночас у 2022 році оборонна промисловість Росії поставила на озброєння 27 нових бойових літаків, у 2023 році – 24 одиниці, а за підсумками 2024 року – показник скоротився уже до 23 одиниць.

Ці дані свідчать про те, що Росія не тільки не змогла збільшити свої скромні потужності з виробництва літаків, а й, схоже, слабшає. Це може бути пов’язано з тим, що виробництво літаків є значно складнішим, аніж виготовлення танків чи бойових машин піхоти, і потребує великої кількості сучасних компонентів. Багато з них у Росії вже в дефіциті або імпортуються контрабандою за надзвичайно високими цінами.

Defence24 зазначає низький рівень технічної культури в Росії (обслуговування за календарем, а не за станом), брак ресурсів для належного обслуговування літаків, корупцію і погану інфраструктуру, через що літаки тримають просто неба, а не в ангарах з кондиціонерами.

До слова, у ніч проти 5 січня дрони, ймовірно, атакували російський військовий аеродром у Міллерово Ростовської області. Проте авіаційний експерт Богдан Долінце припустив, що бойова авіація може не летіти на віддалені аеродроми та економити ресурси, здійснюючи там лише технічні посадки для перезарядження.