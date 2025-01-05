Авіаційний експерт Богдан Долінце в етері 24 Каналу розповів, що цей аеродром доволі близько розташований до кордону з Україною, тому очевидно, що сучасні види озброєння росіяни там намагалися не розміщувати через загрозу ударів.

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Як противник міг використовувати аеродром в Міллерово

Говорячи про фронтові штурмовики типу Су-25, то їх, на думку авіаексперта, немає сенсу базувати на більшій відстані, адже в них невеликий радіус дії й вони використовуються безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Аеродром в Міллерово, зі слів авіаексперта, міг використовуватись в тому числі як база для обслуговування, зберігання та запуску безпілотників великого радіуса дії, таких як "Шахеди".

Також, за словами Долінце, варто розуміти, що такі об'єкти можуть застосовуватись як аеродроми підскоку (проміжні) й там могла зберігатись певна кількість керованих авіабомб.

Бойова авіація може не летіти на віддалені аеродроми та економити ресурси, здійснюючи там лише технічні посадки для перезарядження. То ж там можуть бути склади з КАБами,

– припустив Долінце.