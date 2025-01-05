Гучно було, зокрема, в районі Таганрога та Міллерово. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Росіяни бідкаються на БпЛА

В ніч проти 5 січня росіяни скаржаться на навалу дронів. У ворожих пабліках повідомляють про атаку БпЛА на військовий аеродром в Міллерово.

"Міллерово відбивається від десятків БпЛА. Вибухи тривають вже пів години. Намагаються атакувати аеродром", – ідеться в російських пабліках.

Також цієї ночі гучно було і в Таганрозі, що у Ростовській області. Так, там було чутно сирени та вибухи. Зокрема, близько о пів на 1 ночі зазначалося, що там чули понад 20 вибухів.

Додамо, що в одному з телеграм-каналів писали про роботу "пе-ве-о". Вказувалося, що попередньо над Міллерово збили 10-15 БпЛА, поблизу Таганрога понад 10.

Сирени в Таганрозі: дивіться відео

Гучно в Таганрозі: дивіться відео

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