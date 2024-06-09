Это произойдет уже на следующей неделе. Об этом сообщили заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Суспильного, а также представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в недельном дайджесте, передает 24 Канал.

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Когда в Резерв+ появится QR-код

Так, в Минобороны сообщили, что с 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код. Этот шаг окончательно приравняет электронную информацию из реестра "Оберіг" к бумажному военно-учетному документу.

Интересно. По состоянию на 9 июня свои военно-учетные данные в приложении Резерв+ 1,6 миллиона военнообязанных, призывников и резервистов. Более 200 тысяч из них – женщины.

Наконец-то будут объединены все бумажки в одну обновляемую сущность, это будет военно-электронный документ. В режиме реального времени мы сможем подтвердить валидность документа. Наконец все советские бумажки уйдут в прошлое,

– добавила Черногоренко.

Теперь в приложении также будет отображаться, имеет ли военнообязанный бронь или отсрочку от службы. Кроме того, электронный военный документ будет признаваться всеми органами власти, в том числе – Государственной пограничной службой.

"Пограничная служба является частью системы органов исполнительной власти. И этот документ является достаточным и достоверным для всех органов власти, в том числе для ГПСУ", – объяснила Черногоренко.