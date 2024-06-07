После того, как приложение выйдет из тестового режима, пользователям не нужно повторно заполнять данные. Все необходимые документы автоматически продублируются программой. Об этом рассказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона, передает 24 Канал.
Смотрите также В Минобороны считают, что принуждение, имеет место, когда человек уклоняется от мобилизации
Когда данные будут считаться официальными
С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который обязывает всех военнообязанных украинцев обновить учетные данные. Один из способов – обновить данные через приложение Резерв+. Впрочем, оно пока работает в тестовом режиме. Представитель Минобороны напомнил, что документы с Резерв+ будут считаться официальными с 18 июня. Именно тогда программа выйдет из тестового режима.
По словам Лазуткина, после нормирования определенных юридических вопросов электронный и бумажный документы будут равноценными с появлением соответствующего QR-кода.
Впрочем, представитель отметил необходимость повторно уточнять данные в случае несоответствий согласно действующим нормам законодательства. Он напоминает, что нужно учитывать такие нюансы, как "человеческий фактор".
Как сейчас работает приложение Резерв+
- С 18 мая свои учетные данные уже обновили 1,6 миллиона украинцев. Большинство, 1 миллион 412 тысяч человек, сделали это именно через приложение Резерв+.
- По словам представителя Минобороны, пока около 15% военнообязанных уточнили свои данные. Еще есть возможность у большого количества людей продолжать уточнять свои данные и таким образом выполнить норму закона.
- Приложение Резерв +, которое недавно презентовали в Министерстве обороны, позволяет обновить данные военнообязанным, не посещая ТЦК. В оборонном ведомстве объяснили, что направлять на ВВК через приложение будут только тогда, когда появятся юридические основания и техническая возможность.
- В приложение Резерв+ в будущем также планируют добавить функцию онлайн-ректрутинга. Военнообязанные украинцы смогут просмотреть вакансии и подать заявку.