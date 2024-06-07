После того, как приложение выйдет из тестового режима, пользователям не нужно повторно заполнять данные. Все необходимые документы автоматически продублируются программой. Об этом рассказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона, передает 24 Канал.

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Когда данные будут считаться официальными

С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который обязывает всех военнообязанных украинцев обновить учетные данные. Один из способов – обновить данные через приложение Резерв+. Впрочем, оно пока работает в тестовом режиме. Представитель Минобороны напомнил, что документы с Резерв+ будут считаться официальными с 18 июня. Именно тогда программа выйдет из тестового режима.

По словам Лазуткина, после нормирования определенных юридических вопросов электронный и бумажный документы будут равноценными с появлением соответствующего QR-кода.

Впрочем, представитель отметил необходимость повторно уточнять данные в случае несоответствий согласно действующим нормам законодательства. Он напоминает, что нужно учитывать такие нюансы, как "человеческий фактор".

Как сейчас работает приложение Резерв+