18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить учетные данные. Один из способов обновления – это мобильное приложение Резерв+. Впрочем, после обновления данных все равно необходимо проходить военно-врачебную комиссию. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона рассказал, будут ли использовать приложение для направления на ВВК.
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Будут ли направлять на ВВК через приложение
По словам представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина, технически это сделать не сложно, а любую опцию можно добавить достаточно просто. Впрочем, этого пока нет в приложении. Спикер уточняет, что это вопрос того же рода, что и о повестках в Резерв+. Он говорит, что на это должны быть юридические основания и соответствующие нормативные акты. Тогда это точно можно будет воплотить.
Что касается ВЛК, то анонсировалось, что такая возможность будет, это в разработке,
– добавил представитель Минобороны.
Изменения в правилах мобилизации
С 1 июня в Украине отменили статус "ограниченно годного". Теперь военнообязанные могут быть признаны ВВК годными, непригодными, или временно непригодными к военной службе. Мужчины, которые получили статус "ограниченно годных" до 4 июня 2024 года, должны повторно пройти медосмотр в течение 9 месяцев.
После прохождения ВВК бывшие "ограниченно годные", кроме статуса годного, непригодного и временно непригодного, могут быть признаны также годными к службе по некоторым направлениям и непригодными к военной службе с переосвидетельствованием.
После обновления данных в приложении Резерв+ эту информацию смогут увидеть правоохранители и сотрудники ТЦК. Обновление военно-учетных данных означает, что военнообязанный выполнил законное требование и не будет оштрафован за нарушение. Однако, военнообязанному, который обновил данные через Резерв+, могут вручить повестку на улице.
После вступления в силу нового закона о мобилизации, у полиции появились дополнительные полномочия. Теперь полицейские вместе с сотрудниками ТЦК участвуют в оповещении военнообязанных и проверяют документы. Однако, правоохранители не могут вручать повестки.