18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить учетные данные. Один из способов обновления – это мобильное приложение Резерв+. Впрочем, после обновления данных все равно необходимо проходить военно-врачебную комиссию. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона рассказал, будут ли использовать приложение для направления на ВВК.

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Будут ли направлять на ВВК через приложение

По словам представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина, технически это сделать не сложно, а любую опцию можно добавить достаточно просто. Впрочем, этого пока нет в приложении. Спикер уточняет, что это вопрос того же рода, что и о повестках в Резерв+. Он говорит, что на это должны быть юридические основания и соответствующие нормативные акты. Тогда это точно можно будет воплотить.

Что касается ВЛК, то анонсировалось, что такая возможность будет, это в разработке,

– добавил представитель Минобороны.

Изменения в правилах мобилизации