18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити облікові дані. Один зі способів оновлення – це мобільний застосунок Резерв+. Втім, після оновлення даних все одно необхідно проходити військово-лікарську комісію. Речник міноборони України Дмитро Лазуткін в етері всеукраїнського телемарафону розповів, чи будуть використовувати застосунок для направлення на ВЛК.
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Чи скеровуватимуть на ВЛК через застосунок
За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, технічно це зробити не складно, а будь-яку опцію можна додати досить просто. Втім, цього поки що немає у застосунку. Речник уточнює, що це питання того ж роду, що і про повістки у Резерв+. Він говорить, що на це повинні бути юридичні підстави та відповідні нормативні акти. Тоді це точно можна буде втілити.
Що стосується ВЛК, то анонсувалося, що така можливість буде, це в розробці,
– додав речник Міноборони.
Зміни у правилах мобілізації
З 1 червня в Україні скасували статус "обмежено придатного". Тепер військовозобов'язані можуть бути визнані ВЛК придатними, непридатними, або тимчасово непридатними до військової служби. Чоловіки, які отримали статус "обмежено придатних" до 4 червня 2024 року, мають повторно пройти медогляд протягом 9 місяців.
Після проходження ВЛК колишні "обмежено придатні", окрім статусу придатного, непридатного і тимчасово непридатного, можуть бути визнані також придатними до служби за деякими напрямками та непридатними до військової служби з переоглядом.
Після оновлення даних у застосунку Резерв+ цю інформацію зможуть побачити правоохоронці й співробітники ТЦК. Оновлення військово-облікових даних означає, що військовозобов'язаний виконав законну вимогу й не буде оштрафований за порушення. Однак, військовозобов'язаному, який оновив дані через Резерв+, можуть вручити повістку на вулиці.
Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, у поліції з'явилися додаткові повноваження. Тепер поліцейські разом зі співробітниками ТЦК беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних і перевіряють документи. Однак, правоохоронці не можуть вручати повістки.