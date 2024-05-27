За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, працівники поліції разом із представниками ТЦК беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних і перевіряють документи. Втім, вони не можуть вручати повістки.

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Що змінилося у повноваженнях для поліції

Що стосується повноважень, яких раніше не було в поліції... – участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП,

– пояснив Вигівський.

Він також заявив про те, що поліцейські безпосередньо не вручають повістки, адже це не передбачено законом.

Голова Нацполіції також розповів, що перевірка військово-облікових документів спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

В цих випадках поліція працює за зверненнями ТЦК та СП, у яких міститься інформація про особу, включаючи П.І.Б., дату народження, адресу задекларованого місця проживання, а також, якщо наявна, інформація про місце роботи та номери мобільних телефонів.

Що буде із тими, хто ухиляється від мобілізації

Раніше Вигівський розповідав про відповідальність для тих, хто ухиляється від мобілізації. У разі невиконання громадянами обов'язків під час мобілізації, таких як неявка за викликом до ТЦК або відмова від проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, вони нестимуть адміністративну відповідальність.

Ті, хто ухиляються від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Голова Нацполіції також пояснив можливі наслідки за злісну непокору вимогам поліцейського. За його словами, якщо особа вчиняє злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, вона нестиме адміністративну відповідальність. У разі опору поліцейському чи завдання йому тілесних ушкоджень, особа нестиме кримінальну відповідальність.