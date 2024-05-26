Голова Національної поліції України Іван Вигівський розповів, які саме дії чи бездіяльність громадянина будуть мати правові наслідки. Він пояснив, в яких випадках може бути адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність.

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Що розповіли у Нацполіції

Голова Нацполіції зазначив, що у випадку невиконання під час мобілізації громадянином обов'язків, таких як – не з'являються за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та не проходять медичний огляд для визначення придатності до військової служби (ВЛК) вони несуть адміністративну відповідальність. Так, за вчинення громадянином адміністративного правопорушення за статтями 210, 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП передбачено адміністративну відповідальність.

Водночас, ті, хто ухиляються від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період настає кримінальна відповідальність, передбачена статтею 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) ККУ.

Також він пояснив, яка може бути відповідальність за злісну непокору вимогам поліцейського.

"Поряд з цим, якщо особа вчинить злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, то її буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 185 КУпАП, а у разі вчинення опору поліцейському чи заподіяння йому тілесних ушкоджень така особа нестиме кримінальну відповідальність за статтею 342 або 345 Кримінального кодексу України", – розповіли в Нацполіції.

Оновлення даних військовозобов'язаним: як це можна зробити

Наголосимо, що протягом 60 днів з дня набуття чинності законом, тобто з 18 травня, військовозобов'язані повинні оновити свої персональні дані. Це можна буде зробити за допомогою декількох способів:

у ТЦК, які тепер працюють у цілодобовому режимі;

через ЦНАП;

в електронному кабінеті або через застосунок Резерв+, де з 18 червня буде доступний QR-код, який можуть відсканувати представники уповноважених органів для перевірки даних.

Також військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК щодо зміни місця свого проживання.