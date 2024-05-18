Яким чином це можна зробити, читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Як можна оновити свої дані військовозобов'язаним

Відповідно до нового закону, призовний вік в Україні з 27 знижується до 25 років.

Крім того, протягом 60 днів з дня набуття чинності законом, тобто з 18 травня, всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані. Це можна буде зробити за допомогою декількох способів:

у ТЦК, які тепер працюють у цілодобовому режимі;

через ЦНАП;

в електронному кабінеті або через застосунок Резерв+, де з 18 червня буде доступний QR-код, який можуть відсканувати представники уповноважених органів для перевірки даних.

Крім ього, військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК щодо зміни місця свого проживання.

Важливо! Також від сьогодні усі військовозобов'язані повинні носити із собою військово-облікові документи (військові квитки, тимчасові посвідчення, посвідчення про військовий облік). Їх потрібно пред'являти на вимогу поліції та ТЦК.

Зазначимо, що від військового обліку звільнені ті, хто відбуває покарання та до кого застосовані примусові медичні заходи.

Водночас закон передбачає військовий облік для жінок з медичною та фармацевтичною освітою, які придатні до служби за віком та станом здоров'я. Вони можуть бути призвані у довільному порядку. Водночас для жінок, які мають спеціальність, споріднену з військово-обліковою, військовий облік є добровільним.

Зокрема, новий закон зобов'язує МСЕК протягом 7 днів повідомляти ТЦК про визнання особами з інвалідністю або зміну групи інвалідності призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних уже доступний для завантаження: основне