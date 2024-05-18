Каким образом это можно сделать, читайте далее в материале 24 Канала.

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Как можно обновить свои данные военнообязанным

Согласно новому закону, призывной возраст в Украине с 27 снижается до 25 лет.

Кроме того, в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть с 18 мая, все военнообязанные должны обновить свои данные. Это можно будет сделать с помощью нескольких способов:

в ТЦК, которые теперь работают в круглосуточном режиме;

через ЦПАУ;

в электронном кабинете или через приложение Резерв+, где с 18 июня будет доступен QR-код, который могут отсканировать представители уполномоченных органов для проверки данных.

Кроме этого, военнообязанные должны сообщать ТЦК по изменению места своего проживания.

Важно! Также с сегодняшнего дня все военнообязанные должны носить с собой военно-учетные документы (военные билеты, временные удостоверения, удостоверение о воинском учете). Их нужно предъявлять по требованию полиции и ТЦК.

Отметим, что от воинского учета освобождены те, кто отбывает наказание и к кому применены принудительные медицинские меры.

В то же время закон предусматривает воинский учет для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, которые пригодны к службе по возрасту и состоянию здоровья. Они могут быть призваны в произвольном порядке. В то же время для женщин, которые имеют специальность, родственную с военно-учетной, воинский учет является добровольным.

В частности, новый закон обязывает МСЭК в течение 7 дней сообщать ТЦК о признании лицами с инвалидностью или изменение группы инвалидности призывников, военнообязанных и резервистов.

Приложение Резерв+ для военнообязанных уже доступно для загрузки: основное