Каким образом это можно сделать, читайте далее в материале 24 Канала.
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Как можно обновить свои данные военнообязанным
Согласно новому закону, призывной возраст в Украине с 27 снижается до 25 лет.
Кроме того, в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть с 18 мая, все военнообязанные должны обновить свои данные. Это можно будет сделать с помощью нескольких способов:
- в ТЦК, которые теперь работают в круглосуточном режиме;
- через ЦПАУ;
- в электронном кабинете или через приложение Резерв+, где с 18 июня будет доступен QR-код, который могут отсканировать представители уполномоченных органов для проверки данных.
Кроме этого, военнообязанные должны сообщать ТЦК по изменению места своего проживания.
Отметим, что от воинского учета освобождены те, кто отбывает наказание и к кому применены принудительные медицинские меры.
В то же время закон предусматривает воинский учет для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, которые пригодны к службе по возрасту и состоянию здоровья. Они могут быть призваны в произвольном порядке. В то же время для женщин, которые имеют специальность, родственную с военно-учетной, воинский учет является добровольным.
В частности, новый закон обязывает МСЭК в течение 7 дней сообщать ТЦК о признании лицами с инвалидностью или изменение группы инвалидности призывников, военнообязанных и резервистов.
Приложение Резерв+ для военнообязанных уже доступно для загрузки: основное
- Министерство обороны Украины ночью 18 мая запустило мобильное приложение – Резерв+. Оно должно помочь военнообязанным, призывникам и резервистам обновить свои учетные данные ТЦК.
- Запуск приложения состоялся после того, как вступил в силу новый закон о мобилизации. И теперь все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет до 16 июля включительно должны обновить свои учетные данные.
- Советник министра обороны Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграмм-канале около 00:52 написал, что приложение Резерв+ уже запустили. Поэтому оно уже доступно для загрузки.
- Сейчас Резерв+ доступен для загрузки для IOS с App Store, а также для Android с Google Play Market.