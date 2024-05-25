Чи треба невійськовозобов'язаним жінкам завантажувати та встановлювати Резерв+, чітко пояснила заступниця міністра оборони.
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Не військовозобов'язаним не завантажувати
Катерина Черногоренко відповіла, чи треба невійськовозобов'язаним жінкам завантажувати Резерв+.
Ні. Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок,
– зазначила посадовиця.
Додала, в Міноборони розуміють, що зараз є величезна цікавість до продукту. Однак, кількість запитів на авторизацію рекордна. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої.
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Як оновити дані в Резерв+ / Інфографіка Міноборони