Чи треба невійськовозобов'язаним жінкам завантажувати та встановлювати Резерв+, чітко пояснила заступниця міністра оборони.

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Не військовозобов'язаним не завантажувати

Катерина Черногоренко відповіла, чи треба невійськовозобов'язаним жінкам завантажувати Резерв+.

Ні. Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок,

– зазначила посадовиця.

Додала, в Міноборони розуміють, що зараз є величезна цікавість до продукту. Однак, кількість запитів на авторизацію рекордна. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої.

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Як оновити дані в Резерв+ / Інфографіка Міноборони

Зверніть увагу! До 16 липня 2024 року всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані. Зробити це можна онлайн у застосунку Резерв+, або у ТЦК та СП, або ЦНАПі.