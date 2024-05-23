Якщо військовозобов'язаний оновив дані в застосунку Резерв+, він виконав відповідну вимогу закону.
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Коли треба йти до ТЦК
У Міністерстві оборони пояснили, що до територіальних центрів комплектування доведеться звернутися, якщо дані з реєстру "Оберіг" містять помилки або не актуальні.
Помилки в реєстрі військовозобовʼязаних спричинені людським фактором при внесенні інформації операторами ТЦК,
– наголошують в Міноборони.
Статус "у розшуку"
За словами Міністерства оборони, якщо в інформації з реєстру "Оберіг" відображається статус "в розшуку", то найкраще рішення – звернутися до ТЦК, де ви стоїте на обліку. Цей статус присвоюється тим, хто порушив правила військового обліку.
Якщо у військовослужбовців відображається статус "в розшуку", то це помилка внаслідок людського фактора. Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли військовий вступив на службу.
Команда застосунку Резерв+ налагоджує взаємодії з іншими реєстрами, щоб усі військовослужбовці були виключені з обліку. Якщо ви хочете прискорити оновлення інформації щодо себе, будь ласка, зверніться до ТЦК та СП, але це необов'язково,
– додають у відомстві.
Що важливо знати про мобілізацію в Україні
В Україні з 18 травня чоловіки призовного віку повинні мати при собі відповідні військово-облікові документи. Це посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін також розповів, що за новим законом про мобілізацію ті, хто після 2022 року були визнані непридатними і знятими з обліку, все одно мають пройти ВЛК.
Роботодавців тепер також зобов'язали сприяти проведенню мобілізації. Вони мають не лише вручати повістки, а й доставляти працівників до ТЦК та СП, якщо є відповідна вимога.