Нагадаємо, що вже зовсім скоро військовозобов'язані зможуть скористатися QR-кодом у застосунку Резерв+, який матиме таку ж юридичну силу, як і військово-обліковий документ. В Міноборони повідомляють, що можливість згенерувати QR-коду з'явиться уже 18 червня.
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Які бувають військово-облікові документи
Що таке військово-обліковий документ
Військово-обліковий документ – це офіційний документ, який підтверджує облік громадянина в системі військового обліку. Він містить інформацію про військовозобов'язану особу, її військовий статус та інші дані, необхідні для організації військового обліку та мобілізаційної роботи.
В Україні до військово-облікових документів належать:
- Посвідчення про приписку до призовної дільниці – документ, що видається призовникам, які приписані до призовної дільниці після проходження відповідної процедури. Він містить дані про призовника та підтверджує його приписку до конкретної призовної дільниці.
- Військовий квиток – основний документ військовозобов'язаного або резервіста, який містить інформацію про його військову службу, спеціальність, військові звання та інші важливі дані. Військовий квиток видається після проходження військової служби або при зарахуванні до резерву.
- Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного – документ, що видається військовозобов'язаним на період до отримання військового квитка. Він підтверджує статус військовозобов'язаного та містить основну інформацію про особу.
Мобілізація в Україні: останні новини
- У Міноборони повідомили, що електрона черга запрацювала в усіх ТЦК та СП. Поки що це працює в тестовому режим, втім, відтепер можна не стояти в довжелезних чергах.
- У постанові Кабінету Міністрів № 560 щодо проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період зазначено, що тих, хто ухиляється від призову і був затриманий на кордоні, негайно направлятимуть до найближчого ТЦК та СП.
- Також Кабмін у своїй постанові від 16 травня №563 скасував норму, яка дозволяла жінкам-медикам та фармацевтам працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані. Відтепер жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, не можуть працевлаштуватися без перебування на військовому обліку.