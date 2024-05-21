Міністерство оборони повідомило, що спільно з Командуванням Сухопутних військ та компанією QLogic запустило сервіс онлайн запису на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних.

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Де можна записатися в електронну чергу до ТЦК та СП

Електронна черга запису у тестовому режимі запрацювала у всіх ТЦК та СП країни.

Довідка. Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за посиланням: https://q.mod.gov.ua/

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що електронна черга працює таким чином – ви записуєтесь і приходите на визначений час.

Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час,

– відзначила Черногоренко.

До слова, наразі усі військовозобов'язані чоловіки впродовж 60 днів, до 16 липня, мають оновити свої військово-облікові дані.

Ті, хто після 2022 року пройшов ТЦК і ВЛК та був визнаний непридатним і знятим із обліку, повинен буде знову пройти цю процедуру.

За новим законом про мобілізацію оновлювати особисті дані можна не лише в ТЦК, а й за допомогою мобільного застосунку "Резерв+" та в найближчому ЦНАПі.

Крім цього, військовозобов'язані чоловіки, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордон на строк більше ніж 3 місяці, мають особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік. Зробити це потрібно до 16 червня.