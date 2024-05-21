Річ у тім, що 16 травня набула чинності постанова Кабміну №563, якою це передбачено. Відповідно у чоловіків 30 днів на те, аби особисто з'явитись до ТЦК.

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У постанові наголошують, що чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.

"Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року No 563 стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором", – ідеться у постанові.

Крім того, закордонні дипломатичні установи будуть здійснювати інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку

Що цьому передувало