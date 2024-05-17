Ще 23 квітня за кордоном призупинили надавати послуги чоловікам призовного віку. У Міністерстві закордонних тоді пояснили, що перебування за кордоном не звільняє від обов'язків перед Батьківщиною.

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МЗС відновлює консульські послуги чоловікам, які виїхали

Так, повідомляється, що вже з 18 травня 2024 року чоловіки віком 18 – 60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг.

Як пояснили у відомстві, відтепер поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ,

– кажуть в МЗС України.

Відомство оприлюднило роз'яснення ситуації

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що технічна пауза в прийомі нових заяв на надання консульських послуг від окремої категорії громадян України добігає кінця.

Наразі подано розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити згідно з чинним законодавством прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, що був призупинений 23 квітня.

За кілька тижнів технічної паузи фахівці МЗС оперативно актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до Закону України.

Йдеться про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Окрему роботу провело Міністерство оборони України та інші органи влади для створення механізмів оновлення військово-облікових даних і їхньої синхронізації з консульськими послугами МЗС,

– йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало: коротко