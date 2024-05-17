Еще 23 апреля за рубежом приостановили предоставлять услуги мужчинам призывного возраста. В Министерстве иностранных тогда объяснили, что пребывание за рубежом не освобождает от обязанностей перед Родиной.

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МИД восстанавливает консульские услуги мужчинам, которые выехали

Так, сообщается, что уже с 18 мая 2024 года мужчины в возрасте 18 – 60 лет, которые временно находятся за рубежом, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг.

Как пояснили в ведомстве, отныне наряду с документами, которые необходимы для получения выбранной консульской услуги, заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

При этом следует обратить внимание, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ,

– говорят в МИД Украины.

Ведомство обнародовало разъяснение ситуации

В Министерстве иностранных дел отметили, что техническая пауза в приеме новых заявлений на предоставление консульских услуг от отдельной категории граждан Украины подходит к концу.

Сейчас подано распоряжение зарубежным дипломатическим учреждениям с 18 мая возобновить согласно действующему законодательству прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля.

За несколько недель технической паузы специалисты МИД оперативно актуализировали нормативные документы и внесли изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с Законом Украины.

Речь идет о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.

Отдельную работу провело Министерство обороны Украины и другие органы власти для создания механизмов обновления военно-учетных данных и их синхронизации с консульскими услугами МИД,

– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало: коротко