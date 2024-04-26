Так Кулеба прокомментировал решение МИД Украины во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Байбой Браже, информирует 24 Канал.

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Думаю, что это (возвращение военнообязанных в Украину, – 24 Канал) справедливо к украинским мужчинам в Украине. Думаю, что это будет справедливо по отношению к ним, если мужчины из-за границы вернутся в Украину,

– сказал министр.

Защита и справедливость

По словам Кулебы, все мужчины призывного возраста, которые покинули страну после начала полномасштабной войны с Россией, получали правовые статусы. Также они имели возможность оформить социальные выплаты из-за того, что являются гражданами Украины.

Моей задачей, как дипломата, является защита украинцев за рубежом, и я буду это делать. Но, как я уже упоминал, речь идет о справедливости. Справедливость в отношениях между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине. И справедливость в отношениях между государством Украина и гражданином Украины,

– добавил министр иностранных дел.

Ранее Дмитрий Кулеба отмечал, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. И в условиях полномасштабной войны России против Украины жизненно важна защита страны от уничтожения.

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