Так Кулеба прокомментировал решение МИД Украины во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Байбой Браже, информирует 24 Канал.
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Думаю, что это (возвращение военнообязанных в Украину, – 24 Канал) справедливо к украинским мужчинам в Украине. Думаю, что это будет справедливо по отношению к ним, если мужчины из-за границы вернутся в Украину,
– сказал министр.
Защита и справедливость
По словам Кулебы, все мужчины призывного возраста, которые покинули страну после начала полномасштабной войны с Россией, получали правовые статусы. Также они имели возможность оформить социальные выплаты из-за того, что являются гражданами Украины.
Моей задачей, как дипломата, является защита украинцев за рубежом, и я буду это делать. Но, как я уже упоминал, речь идет о справедливости. Справедливость в отношениях между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине. И справедливость в отношениях между государством Украина и гражданином Украины,
– добавил министр иностранных дел.
Ранее Дмитрий Кулеба отмечал, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. И в условиях полномасштабной войны России против Украины жизненно важна защита страны от уничтожения.
МИД приняло резонансное решение: что известно
- МИД выпустило распоряжение, по которому граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет временно не смогут получать консульские услуги. Также о приостановлении выдачи готовых документов в зарубежных подразделениях сообщило и государственное предприятие "Документ".
- В МИД отметили, что временно не будут приниматься только новые заявления. Однако все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года, будут рассмотрены и обработаны консульскими учреждениями в полном объеме.
- Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам миграции Анита Хиппер заявила, что Евросоюз продолжит предоставлять временную защиту для украинцев, независимо от их пола или статуса. В то же время Еврокомиссия отказывается комментировать меры, принимаемые украинским правительством.
- Глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша и ранее уже неоднократно предлагала помочь украинским властям, отправив украинских военнообязанных мужчин "выполнить свой гражданский долг".