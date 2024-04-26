Так Кулеба прокоментував рішення МЗС України під час спільної пресконференції з латвійським колегою Байбою Браже, інформує 24 Канал.
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Думаю, що це (повернення військовозобов'язаних до України, – 24 Канал) справедливо до українських чоловіків в Україні. Думаю, що це буде справедливо щодо них, якщо чоловіки з-за кордону повернуться в Україну,
– сказав міністр.
Захист та справедливість
За словами Кулеби, усі чоловіки призовного віку, які покинули країну після початку повномасштабної війни з Росією, отримували правові статуси. Також вони мали змогу оформити соціальні виплати через те, що є громадянами України.
Моїм завданням, як дипломата, є захист українців за кордоном, і я буду це робити. Але, як я вже згадував, йдеться про справедливість. Справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні. І справедливість у відносинах між державою Україна та громадянином України,
– додав міністр закордонних справ.
Раніше Дмитро Кулеба наголошував, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Та в умовах повномасштабної війни Росії проти України життєво важливим є захист країни від знищення.
МЗС ухвалило резонансне рішення: що відомо
- МЗС випустило розпорядження, за яким громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років тимчасово не зможуть отримувати консульські послуги. Також про призупинення видачі готових документів у закордонних підрозділах повідомило й державне підприємство "Документ".
- У МЗС наголосили, що тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви. Проте всі заяви про надання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі.
- Речниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Хіппер заявила, що Євросоюз продовжить надавати тимчасовий захист для українців, незалежно від їхньої статі чи статусу. Водночас Єврокомісія відмовляється коментувати заходи, що вживає український уряд.
- Очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща і раніше вже неодноразово пропонувала допомогти українській владі, відправивши українських військовозобов'язаних чоловіків "виконати свій громадянський обов'язок".