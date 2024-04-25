Водночас офіційний представник дипломатичного відомства США у Брюсселі Деніел Сайзек наголосив, що уряд США поважає право Києва визначати свою політику щодо повернення чоловіків з-за кордону.

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Сайзек назвав "складним питанням" призупинення консульських послуг за кордоном для українських чоловіків мобілізаційного віку. Однак наголосив, що уряд нашої держави має повне право визначати свою політику стосовно цієї категорії громадян.

Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомогти чи не допомагати Україні в цій галузі,

– підкреслив Сайзек.

Однак представник Державного департаменту нагадав, що Європа і, певною мірою, Сполучені Штати простягнули руку допомоги українцям, які вирішили покинути свою країну разом зі своїми сім'ями з початку повномасштабного вторгнення.

Водночас Сайзек підкреслив важливість того, щоб Україна "ретельно проаналізувала і серйозно поставилася" до цієї ситуації.

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