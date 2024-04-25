Напомним, что МИД Украины временно приостановило большинство консульских услуг для военнообязанных мужчин за рубежом. О том, как отреагировали в мире – читайте в материале 24 Канала.

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Реакция ЕС

Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам миграции Анита Хиппер заявила, что Евросоюз продолжит предоставлять временную защиту для украинцев, независимо от их пола или статуса.

Мы не проводим разграничение между полом или статусом военнообязанного,

– подчеркнула пресс-секретарь.

В то же время Еврокомиссия отказывается комментировать меры, что принимает украинское правительство, заявив, что единственное, что они могут сделать – объяснить ситуацию с украинцами на территории Евросоюза.

Реакция Германии

Представитель МВД Германии Максимиллиан Калль заявил, что его страна не меняет статус защиты мужчин после решений МИД Украины.

Это не скажется на статусе защиты, который является одинаковым для мужчин и женщин, что они составляют подавляющее большинство беженцев войны,

– подчеркнул он.

Он тоже отказался комментировать решение украинского правительства, там подчеркивают, что это в компетенции Украины. Также там не ответили на вопрос о получении мужчинами временного немецкого проездного документа в случае окончания срока действия украинского паспорта.

В то же время представитель берлинского сената заявил, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает непременного наличия у них действующего паспорта.

Если украинское посольство или консульство откажут гражданину Украины в выдаче или продлении паспорта из-за непрохождения военной службы, то берлинское управление по делам иностранцев может выдать ему проездной документ, заменяющий паспорт для поездок за границу.

Однако это будет делаться только в исключительных случаях, поскольку правила пребывания иностранцев в Германии предусматривают возможность выдать немецкие документы, заменяющие паспорт, лицам призывного возраста только в случае наличия веских причин для поездки.

Соответствующие платные ходатайства о выдаче немецкого проездного документа будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться,

– предупреждает представитель сената

Польша готова вернуть мужчин призывного возраста

Глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша и ранее уже неоднократно предлагала помочь украинским властям, отправив украинских военнообязанных мужчин "выполнить свой гражданский долг".

Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине,

– заявил он.

В то же время Косиняк-Камыш заметил, что ему не удивительны претензии украинцев, которые находятся на фронте, что их ровесники "разъехались по миру". Он также отметил, что форма "помощи" от Польши будет зависеть от решения украинской стороны.

Литва может помочь Украине

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Литве необходимо подумать над тем, как вернуть военнообязанных мужчин в Украину. Сейчас в Литве не рассматривают конкретных мер.

Направление правильное. В какие меры это превратится, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно,

– заявил Кащюнас.

По словам главы Минобороны Литвы, мужчин не будут отправлять в Украину, но таких лиц можно ограничить в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах.

Что известно о решении МИД Украины