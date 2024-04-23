Информацию об этом предприятие сообщило 23 апреля. Перед этим Дмитрий Кулеба заявил, что за рубежом приостановили предоставлять услуги мужчинам призывного возраста.

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Что известно об остановке выдачи документов

К сожалению, по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях государственного предприятия "Документ",

– заявили в паспортном сервисе.

Там отметили, что подача заявления-анкеты для оформления паспортных документов можно подавать в обычном режиме. Также есть исключения. В частности, выдают паспорта детям до 12 лет. Ведь им не нужна биометрическая верификация.

"Зарубежные филиалы сообщат всех пользователей услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ", – заявили в сервисе.

Консульства за рубежом не предоставляют услуги мужчинам призывного возраста

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульства за рубежом приостановили предоставление услуг украинцам призывного возраста.

Приостановили это делать с приближением вступления в действие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

Дмитрий Кулеба заявил, что пребывание за рубежом не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Ведь обновлять данные в ТЦК и СП было обязанностью и до нового закона.

Министр заявил: "Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, – то так это не работает".

Он призвал ждать разъяснений от Министерства иностранных дел.