Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Засуджені укладають контракти

За словами Висоцької, у Мін'юсті розуміли, "що будуть бажаючі, але закон обмежить ту чи іншу категорію". Відповідно не можна говорити, що всі бажаючі потраплять на умовно-дострокове звільнення і укладуть контракт.

Це понад три тисячі людей. Ми так і прогнозували до прийняття цього закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про яких ми зазначали як про потенціал, приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися,

– сказала заступниця міністра юстиції.

Якщо засуджений хоче піти на службу, він повинен подати заяву до керівництва установи, де відбуває покарання. Далі людина повинна пройти ВЛК. Якщо громадянина визнають придатним, орган чи установа виконання покарань подають до суду клопотання про умовно-дострокове звільнення.

Хто не потрапить в армію

Олена Висоцька також додала, що засуджені можуть мати суспільно небезпечні хвороби – це і з'ясовується на військово-лікарській комісії.

Також йдеться про те, що військово-лікарські комісії роблять свою роботу і, звісно, у засуджених можуть бути суспільно-небезпечні хвороби – ВІЛ-інфекція, туберкульоз або гепатити, тому це також виключення для того, щоб вони взяли участь у цьому проєкті. І тому коли ми говоримо великі цифри – про 20 тисяч, це дуже теоретичний потенціал. Реально це 4 – 5 тисяч,

– пояснила вона.

Зверніть увагу! Закон не дозволяє звільняти для мобілізації засуджених за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки, а також корупціонерів.

За словами Висоцької, закон містить перестороги на випадок, коли хтось раптом розглядає укладення контракту із ЗСУ як можливість вийти на свободу, але не воювати.

Потрібно розуміти, що у закону є певні перестороги на випадок такий. І відповідальність дуже висока за ухилення від укладення контракту. Це від 5 до 10 років позбавлення волі. Тому всі, хто хочуть спекулювати на цій темі, такі люди можуть потрапити під додаткову відповідальність і приєднати до своїх попередніх строків ще до 10 років позбавлення волі,

– підсумувала заступниця міністра юстиції.

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