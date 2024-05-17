Раніше законопроєкт підтримали в другому читанні 279 парламентарів Верховної Ради. Про те, що Зеленський його підписав, стало відомо з картки законопроєкту №11079-1.

До теми Мобілізація засуджених: як це працюватиме та хто зможе служити

Кому з засуджених дозволили мобілізуватися

Підписаний Зеленський закон дав можливість залучити до військової служби тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Кого не мобілізуватимуть Закон не дозволяє звільняти для мобілізації засуджений за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки, а також корупціонерів.

Як відбуватиметься мобілізація засуджених

Якщо засуджений хоче піти на службу, він повинен подати заяву до керівництва установи, де відбуває покарання. Далі людина повинна пройти ВЛК. Якщо громадянина визнають придатним, орган чи установа виконання покарань подають до суду клопотання про умовно-дострокове звільнення.

Якщо рішення суду буде позитивним, суд надішле ухвалу до відповідного ТЦК. Туди Нацгвардія доставить людину та передасть її для укладення контракту. Вже після цього засудженого, який підписав контракт про службу, відправлять до спеціалізованого підрозділу військової частини.

Однак важливо розуміти, що умовно-дострокове звільнення та вступ засуджених на службу не відбуватимуться швидко. Адже суди – завжди тривалий процес.