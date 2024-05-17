Ранее законопроект поддержали во втором чтении 279 парламентариев Верховной Рады. О том, что Зеленский его подписал, стало известно из карточки законопроекта №11079-1.

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Кому из осужденных разрешили мобилизоваться

Подписанный Зеленский закон дал возможность привлечь к военной службе тем, кому присудили ограничение или лишение свободы по нетяжелым статьям.

Кого не будут мобилизовать Закон не позволяет освобождать для мобилизации осужденный за умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие и преступления против основ национальной безопасности, а также коррупционерам.

Как будет происходить мобилизация осужденных

Если осужденный хочет пойти на службу, он должен подать заявление к руководству учреждения, где отбывает наказание. Далее человек должен пройти ВВК. Если гражданина признают годным, орган или учреждение исполнения наказаний подают в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Если решение суда будет положительным, суд направит постановление в соответствующий ТЦК. Туда Нацгвардия доставит человека и передаст его для заключения контракта. Уже после этого осужденного, который подписал контракт о службе, отправят в специализированное подразделение воинской части.

Однако важно понимать, что условно-досрочное освобождение и вступление осужденных на службу не будут происходить быстро. Ведь суды – всегда длительный процесс.