Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Что нужно знать о полномочиях ТЦК

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) играют ключевую роль в процессе мобилизации и ведении воинского учета. К их задачам относится:

организация учета призывников, военнообязанных и резервистов в пределах определенной территории;

контроль за ведением этого учета местными органами власти;

внесение данных в Единый государственный реестр призывников и резервистов и их редактирование;

направление граждан на базовую военную службу, проведение призыва и отбор контрактников;

организация мобилизационных мероприятий в случае необходимости;

обеспечение социальной и правовой защиты военных, резервистов, ветеранов и их семей;

оповещение;

участие в патриотическом воспитании граждан.

В соответствии с инструкцией Минобороны, сотрудники ТЦК могут использовать фото- и видеофиксацию в работе. Эти записи могут передаваться не только для внутреннего использования, но и журналистам – с целью защиты достоинства и чести личного состава ТЦК.

Фото- и видеофиксация применяется для:

предупреждения, выявления или фиксирования нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета;

фиксации действий уполномоченных представителей.

Важно! Представителям ТЦК запрещается разглашать персональные данные лиц, которые они получили во время фото- и видеофиксации, кроме случаев, предусмотренных законом.

При вручении повестки представители ТЦК и СП должны назвать свои фамилии, имя и отчество, должности и показать служебные удостоверения по требованию гражданина.

К слову, недавно Верховная Рада внесла изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по мобилизации. Отныне, военнообязанные, которые не уточнили свои данные, но сделают это добровольно, будут платить вдвое меньший штраф.