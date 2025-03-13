Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Рада поддержала уменьшение штрафов для уклонистов

Верховная Рада на заседании 13 марта поддержала проект №12093, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по мобилизации. Согласно новым положениям, военнообязанные, которые до сих пор не обновили свои военно-учетные данные и сделают это добровольно, получат значительно меньший штраф – 8500 гривен.

Для справки. Ранее за нарушение условий воинского учета и не обновление данных военнообязанные должны были заплатить штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

За соответствующее решение проголосовало 240 народных депутатов.

Кроме того, текст законопроекта дополнили нормой, что военнообязанные, которые добровольно вступили на военную службу, освобождаются от административной ответственности.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отметили, что более 6 миллионов военнообязанных украинцев не уточнили свои данные в Резерв+ или не обновили их в ТЦК.

Народные депутаты считают, что облегчение ответственности за неуточнения данных позволит решить ключевую проблему и даст гражданам Украины возможность самостоятельно обратиться в ТЦК, чтобы уточнить свои данные. В таких случаях придется заплатить только 8500 гривен штрафа. Кроме того, это можно будет сделать самостоятельно в приложении Резерв+.

Соответствующие изменения внесут в КоАП новой статьей 300-3, которая предусматривает, что лицо, которое привлекли к админответственности, может в течение 10 дней добровольно оплатить половину штрафа, и это будет считаться его полным выполнением.

Если штраф не будет уплачен в течение 30 дней, постановление о наложении взыскания направят на принудительное исполнение.

Ранее Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12442 о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВВК.