Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

Смотрите также В Раде отреагировали на слухи о "постановке на воинский учет с 14 лет"

Уголовная ответственность для ТЦК и ВВК

По результатам голосования, за основу проголосовали 273 нардепа.

Законопроект № 12442 предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями, чтобы ввести наказание за нарушения для председателей и членов ВВК, а также руководителей ТЦК.

Законопроектом предлагают введение уголовной ответственности за:

нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе – (новая статья 337-1 УК);

нарушение военнослужащим лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу – (новая статья 426-2 УК);

Кроме того, предлагается расширить круг субъектов коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о незаконном обогащении, добавив в этот список председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-летных комиссий.