Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение депутата и Центра противодействия дезинформации.

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СМИ распространили фейковое интервью о мобилизации

Говорилось, что Верховная Рада планирует изменить законодательство и обязать становиться на воинский учет ребят с 14 лет. Однако подобный законопроект в парламенте не рассматривается и не планируется. Соответственно информация неправдивая.

Хотя некоторые народные депутаты и могут подавать на рассмотрение Верховной Рады свои инициативы. Но не факт, что законопроекты пройдут все необходимые процедуры и дойдет до подписи президента.

Нардеп Максим Саврасов не давал изданию 44.ua интервью. Разговора о воинском учете с 14 лет не происходило, а опубликованное фейковое интервью, по информации ЦПД, является манипуляцией.

О том, что Верховная Рада не планирует разрабатывать такой законопроект, сказал и народный депутат Александр Федиенко.

Информирую, что в комитет национальной безопасности и разведки, не занимается такими законопроектами. Более того даже с юридической точки зрения это похоже на фейк,

– сообщил нардеп.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что им неизвестно об инициативе постановки на учет ребят 14 лет. Он добавил, что фракция никогда бы не поддержала такой законопроект, а позже подтвердил, что распространенная информация является фейком.

Руководство Украины осуждает даже принудительную мобилизацию с 18 лет. Президент Владимир Зеленский ранее высказывался против снижения мобилизационного возраста. Он считает, что приоритетом должно быть не привлечение к войне молодежи, а поставки оружия и снижение военного потенциала России.