Может ли власть ввести мобилизацию с 18 лет и какая позиция официальных лиц– рассказывает 24 Канал.

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Будет ли в Украине мобилизация 18-летних

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. По словам президента, приоритетом должно быть снабжение ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине.

Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не хранение оружия на складах,

– утверждал Зеленский.

В январе 2025 года во время экономического форума в Давосе президент сказал, что в этой войне Запад не может ставить условия Украине, равно как и Украина не может ставить условия Западу. Зеленский объяснил, что считает "нечестным", когда Запад отказывается поставлять дальнобойное оружие и выдвигает Украине требование мобилизовать младших людей.

Обратите внимание! Против снижения мобилизационного возраста до 18 лет также высказался бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время встречи с украинскими студентами в Лондоне.



Залужный заметил, что категорию людей до 25 лет нужно максимально беречь, ведь именно они есть будущее Украины.

Вместо понижения призывного возраста в Украине предложили альтернативу. 7 февраля Владимир Зеленский объявил, что в армию могут вступать украинцы 18 – 24 лет. Они смогут подписать контракт продолжительностью на 1 год, по которому смогут получать льготы и денежное довольствие.

В то же время следует отметить, что эта категория военнослужащих будет назначаться только на боевые должности. Добровольцы по контракту в течение шести месяцев будут выполнять боевые задания непосредственно на линии столкновения.