Дело в том, что 16 мая вступило в силу постановление Кабмина №563, которым это предусмотрено. Соответственно у мужчин 30 дней на то, чтобы лично явиться в ТЦК.

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В постановлении отмечают, что мужчины, которые находятся за рубежом, подлежат воинскому учету на тех же принципах, что и мужчины в Украине.

"Граждане Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3 месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года No 563 стать на воинский учет путем

личного прибытия в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, соответствующих подразделений разведывательных органов по их выбору", – говорится в постановлении.

Кроме того, зарубежные дипломатические учреждения будут осуществлять информирование призывников в возрасте от 18 до 25 лет, которые находятся на постоянном или временном консульском учете

Что этому предшествовало