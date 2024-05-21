Обязанность работодателей закреплена постановлением КМУ №560 от 16 мая. Правда, эта норма не является новой, она действует с 06.04.2005 года. В новом постановлении ее фактически продублировали. Подробно об обязательствах работодателей в мобилизационном процессе, рассказывает 24 Канал.

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Обязанности работодателей по мобилизации

В новом постановлении КМУ закреплен четкий порядок относительно того, как действовать работодателям, чтобы выполнять обязательства по мобилизации в 2024 году.

В частности, работодатели по требованию военной администрации или ТЦК и СП должны известить своих работников-резервистов или военнообязанных о проведении мобилизационных мероприятий.

Соответствующий приказ предприятия должен содержать информацию об основании и цели его издания, список работников, которых касается оповещения о мобилизации, место, время и способ доставки работников в ТЦК и СП.

В приказе также должны быть определены уполномоченные лица, которые в дальнейшем будут вручать работникам повестки под их личную подпись.

Оповещение и доставка в ТЦК

Работодатели обязаны обеспечивать информационную составляющую по оповещению о мобилизации. В течение 3-го срока работодатель должен отчитаться в районный или городской ТЦК и СП о результате оповещения.

Заметим, в новом законе указано: "Оповещение это – вручение (направление) повесток гражданам".

О том, что отныне работодатели должны обеспечить прибытие военнообязанных работников в центры ТЦК и СП, заметим, что никаких изменений не произошло. Норма действовала и раньше, но теперь, вероятно, к ней будут апеллировать чаще.

Речь идет о том, что работодатели должны обеспечивать как доезд работников, так и учитывать время, которое необходимо на их возвращение к месту работы. Более того, именно работодатели должны информировать ТЦ и СП о тех работниках, которые отказались от повестки.



Работодатели обеспечивают доезд работников в ТЦК и СП / Скриншот из приказа Кабмина

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