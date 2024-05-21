Напомним, что 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Что в нем прописано и как будет работать принятый законопроект, – читайте в материале 24 Канала.

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Наказание за неявку в ТЦК

Согласно закону, за неявку в ТЦК без уважительной причины, военнообязанного ждут санкции.

Справка! То, по каким причинам военнообязанный может не прийти в ТЦК, можно прочитать здесь.

Поэтому, руководитель ТЦК может обратиться в полицию относительно административного задержания нарушителя и доставки его в центр комплектования. Такого рода меры могут применяться в случае неявки на вызов ТЦК или на военно-врачебную комиссию, или для уточнения данных в течение 60 суток с 18 мая.

В случае, если полиция не может осуществить административное задержание, руководитель ТЦК в течение 5 дней с момента получения такого сообщения направляет заказное письмо на почтовый адрес военнообязанного или резервиста с требованием явиться.

Кроме этого, ТЦК может обратиться в суд с заявлением о применении временного ограничения такого лица в праве управления транспортным средством во время мобилизации. Отметим, что иск в суд первой инстанции подается в течение 30 дней с возникновения основания для такого шага.

Заявление в суд со стороны ТЦК должно содержать следующие данные:

наименование суда, в который направляют заявление на рассмотрение;

полное наименование истца и его адресные данные;

данные ответчика (фамилия, имя, отчество, место жительства/пребывания, почтовый индекс, средства связи, код налогоплательщика, номер и серия паспорта, сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета);

содержание требований и изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования, указание доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства;

перечень документов и других доказательств;

подпись уполномоченного лица истца и доказательства в подтверждение его полномочий.

В то же время суд может отказать в удовлетворении иска суда в том случае, если такое решение может привести к потере основного дохода ответчика, или же если ответчик использует транспорт в связи с инвалидностью или содержанием человека с инвалидностью.

За неявку по повестке на уточнение, обновление данных или на повестку на ВВК гражданин может получить наказание в виде штрафа. Однако игнорирование мобилизационного распоряжения предусматривает уголовную ответственность сроком от 3 до 5 лет.

Способы для обновления данных военнообязанным

Подчеркнем, что в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть с 18 мая, военнообязанные должны обновить свои персональные данные. Это можно будет сделать с помощью нескольких способов:

в ТЦК, которые теперь работают в круглосуточном режиме;

через ЦПАУ;

в электронном кабинете или через приложение Резерв+, где с 18 июня будет доступен QR-код, который могут отсканировать представители уполномоченных органов для проверки данных.

Также военнообязанные должны сообщать ТЦК по изменению места своего проживания.