Нагадаємо, що 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію. Що в ньому прописано та як працюватиме ухвалений законопроєкт, – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Покарання за неявку до ТЦК
Згідно з законом, за неявку до ТЦК без поважної причини, на військовозобов'язаного чекають санкції.
Відтак, керівник ТЦК може звернутися до поліції щодо адміністративного затримання порушника та доправлення його до центру комплектування. Такого роду заходи можуть застосовуватися у випадку неявки на виклик ТЦК чи на військово-лікарську комісію, або ж для уточнення даних протягом 60 діб з 18 травня.
У випадку, якщо поліція не може здійснити адміністративне затримання, керівник ТЦК протягом 5 днів з моменту отримання такого повідомлення надсилає рекомендований лист на поштову адресу військовозобов'язаного чи резервіста з вимогою з'явитися.
Крім цього, ТЦК може звернутися до суду з заявою про застосування тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Зазначимо, що позов до суду першої інстанції подається протягом 30 днів з виникнення підстави для такого кроку.
Заява до суду з боку ТЦК повинна містити такі дані:
- найменування суду, до якого скеровують заяву на розгляд;
- повне найменування позивача та його адресні дані;
- дані відповідача (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/перебування, поштовий індекс, засоби зв'язку, код платника податків, номер та серія паспорта, відомість про наявність чи відсутність електронного кабінету);
- зміст вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
- перелік документів та інших доказів;
- підпис уповноваженої особи позивача та докази на підтвердження її повноважень.
Водночас суд може відмовити у задоволенні позову суду у тому випадку, якщо таке рішення може призвести до втрати основного доходу відповідача, або ж якщо відповідач використовує транспорт у зв'язку з інвалідністю чи утриманням людини з інвалідністю.
За неявку по повістці на уточнення, оновлення даних або ж на повістку на ВЛК громадянин може отримати покарання у вигляді штрафу. Однак ігнорування мобілізаційного розпорядження передбачає кримінальну відповідальність терміном від 3 до 5 років.
Способи для оновлення даних військовозобов'язаним
Наголосимо, що протягом 60 днів з дня набуття чинності законом, тобто з 18 травня, військовозобов'язані повинні оновити свої персональні дані. Це можна буде зробити за допомогою декількох способів:
- у ТЦК, які тепер працюють у цілодобовому режимі;
- через ЦНАП;
- в електронному кабінеті або через застосунок Резерв+, де з 18 червня буде доступний QR-код, який можуть відсканувати представники уповноважених органів для перевірки даних.
Також військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК щодо зміни місця свого проживання.