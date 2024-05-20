Нагадаємо, що з 18 травня, всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані. Деталі щодо того, що прописано та як працюватиме ухвалений законопроєкт – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Які обставини звільнення з військової служби передбачені з 18 травня

Деталі щодо неявки в ТЦК

Зазначимо, що новий закон передбачає, що представники ТЦК під час вручення повістки повинні назвати свої прізвища, імена та по-батькові і посаду, а також показати службове посвідчення.

Після того, як особі вручили повістку, вона повинна з'явитися до ТЦК у зазначений день та час, проте неявка з поважних причин не вважатиметься порушенням. Йдеться про:

перешкоди стихійного характеру, хворобу громадянина, воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки або інші обставини, які унеможливили прибуття в зазначений день та час;

смерть близького родича військовозобов'язаного або його дружини/її чоловіка (батьки, чоловік/дружина, діти, брати, сестри, бабусі чи дідусі).

Проте не пізніше 3 днів військовозобов'язаний повинен повідомити про причину неявки.

Під час перевірки документів уповноважені особи можуть здійснювати фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів.

Як можна оновити дані військовозобов'язаним

Зазначимо, що протягом 60 днів з дня набуття чинності законом, тобто з 18 травня, військовозобов'язані повинні оновити свої персональні дані. Це можна буде зробити різними способами:

у ТЦК, які тепер працюють у цілодобовому режимі;

через ЦНАП;

в електронному кабінеті або через застосунок Резерв+, де з 18 червня буде доступний QR-код, який можуть відсканувати представники уповноважених органів для перевірки даних.

Також військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК щодо зміни місця свого проживання.