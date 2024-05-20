Які обставини звільнення з військової служби передбачені, що треба знати про новий закон, у матеріалі детально розповів 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація в Україні: що зміниться з 18 травня, для тих, хто ще не в війську

Які є обставини звільнення з військової служби

Так, у новому законі про мобілізацію немає пунктів про демобілізацію й терміни служби. Під час розгляду народні депутати вилучили їх на прохання Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Відповідний законопроєкт мають напрацювати окремо.

Втім, ухвалений закон передбачає звільнення з військової служби для чинних військовослужбовців через наступні обставини:

у разі досягнення граничного віку перебування на службі;

за станом здоров'я у разі висновку ВЛК про непридатність до проходження військової служби чи про тимчасову непридатність упродовж 6 – 12 місяців;

за наявності інвалідності;

через обвинувальний вирок суду у вигляді покарання або обмеження волі;

через сімейні обставини або з інших поважних причин;

у зв'язку зі звільненням з полону;

у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості їх використання на службі. Це стосується вищого офіцерського складу;

у зв'язку з призначенням чи обранням на посаду судді.

Зверніть увагу! З 18 травня всі військовозобов'язані повинні упродовж двох місяців, – до 16 липня оновити свої облікові дані. Зробити це можна у ТЦК або ЦНАП, або онлайн у застосунку Резерв+.