Міністерство цифрової трансформації України розробило електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спростить процес оновлення даних і розвантажить ТЦК.
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Інструкція для українців
Для того, щоб оновити військово-облікові дані, військовозобов'язаний українець чи українка має прийти до ЦНАПу, надати актуальні дані та підтвердити їх. Після цього адміністратор вносить дані в електронну систему й інформація автоматично підтягується в Оберіг.
В результаті заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.
Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу,
– додають в Мінцифри.
Найближчий ЦНАП можна знайти на мапі.
Що потрібно мати з собою
Щоб оновити дані, з собою потрібно взяти:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- мобільний телефон.
Які дані необхідно оновити
- номер телефону;
- фактичне місце проживання;
- адресу електронної пошти (не обов'язково).
Оновлення даних онлайн: що відомо
- Міністерство оборони України вночі 18 травня запустило мобільний застосунок – Резерв+. Він повинен допомогти військовозобов'язаним, призовникам та резервістам оновити свої облікові дані.
- Запуск застосунку відбувся після того, як набрав чинності новий закон про мобілізацію. Тож тепер всі українські чоловіки віком від 18 до 60 років до 16 липня включно повинні оновити свої облікові дані.
- Радник міністра оборони України Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі близько 00:52 написав, що застосунок Резерв+ уже запустили. Наразі Резерв+ доступний для завантаження для IOS з App Store, а також для Android з Google Play Market.
- У Міністерстві оборони пояснили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не в усіх одночасно. Наразі 150 000 громадян уже успішно авторизувалися в застосунку.