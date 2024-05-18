Міністерство цифрової трансформації України розробило електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спростить процес оновлення даних і розвантажить ТЦК.

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Інструкція для українців

Для того, щоб оновити військово-облікові дані, військовозобов'язаний українець чи українка має прийти до ЦНАПу, надати актуальні дані та підтвердити їх. Після цього адміністратор вносить дані в електронну систему й інформація автоматично підтягується в Оберіг.

В результаті заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу,

– додають в Мінцифри.

Найближчий ЦНАП можна знайти на мапі.

Що потрібно мати з собою

Щоб оновити дані, з собою потрібно взяти:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

мобільний телефон.

Які дані необхідно оновити

номер телефону;

фактичне місце проживання;

адресу електронної пошти (не обов'язково).

Оновлення даних онлайн: що відомо