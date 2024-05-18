Нагадаємо, 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію. Що в ньому прописано та як працюватиме ухвалений законопроєкт – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що розповіли в Міноборони

Так як сьогодні, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію, це означає, що всі військовозобов'язані віком 18-60 років протягом 60 днів – до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. Зокрема, мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).

У Міністерстві оборони, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Воно може бути виписане у разі потреби згодом.



Відтак, оновити дані можна будь-яким із декількома способами:



Онлайн – через застосунок Резерв+. Там додали, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних.



Так, після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.



Також оновити дані можна офлайн у ТЦК або ЦНАПах, які діють по всій країні. У відомстві підкреслили, що якщо людина буде оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, вона також отримає відповідну відмітку у військовий квиток.

QR-код: навіщо він

У Міноборони зазначали, що з 18 червня у застосунку Резерв+ також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Цікаво! Зауважимо, що подивитися, як працює застосунок Резерв+ можна на ютуб-каналі Міністерства оборони України – за посиланням.

Застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних уже доступний для завантаження: що варто знати