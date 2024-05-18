Нагадаємо, 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію. Що в ньому прописано та як працюватиме ухвалений законопроєкт – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що розповіли в Міноборони
Так як сьогодні, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію, це означає, що всі військовозобов'язані віком 18-60 років протягом 60 днів – до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. Зокрема, мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).
У Міністерстві оборони, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Воно може бути виписане у разі потреби згодом.
Відтак, оновити дані можна будь-яким із декількома способами:
Онлайн – через застосунок Резерв+. Там додали, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних.
Так, після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.
Також оновити дані можна офлайн у ТЦК або ЦНАПах, які діють по всій країні. У відомстві підкреслили, що якщо людина буде оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, вона також отримає відповідну відмітку у військовий квиток.
QR-код: навіщо він
У Міноборони зазначали, що з 18 червня у застосунку Резерв+ також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного, призовника або резервіста.
Застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних уже доступний для завантаження: що варто знати
- Міністерство оборони України вночі 18 травня запустило мобільний застосунок – Резерв+. Він повинен допомогти військовозобов'язаним, призовникам та резервістам оновити свої облікові дані ТЦК.
- Запуск застосунку відбувся після того, як набрав чинності новий закон про мобілізацію.
- Радник міністра оборони України Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі близько 00:52 написав, що застосунок Резерв+ уже запустили. Тож він вже доступний для завантаження.
- Наразі Резерв+ доступний для завантаження для IOS з App Store, а також для Android з Google Play Market.